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Махачкала примет фестиваль "Планета детства"

Махачкала примет фестиваль &quot;Планета детства&quot;

В Махачкале в рамках национального проекта "Культура" пройдет II фестиваль детского творчества "Планета детства" среди дошкольных образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба Даггосфилармонии.

Там же отметили, что фестиваль направлен на развитие художественно - творческих навыков у дошкольников и мотивирование детей к творчеству в разнообразных жанрах: вокальное и инструментальное искусство, хореография, театральное искусство и т.д.

Организаторами мероприятия является Министерство культуры республики совместно с Дагестанской государственной филармонией и Управлением культуры администрации города Махачкалы.

Фестиваль пройдет 1 июня в 12:00 на Летней эстраде филармонии.

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