Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

31 мая. 19:55

Во вторник, 31 мая, в Эр-Рияде состоялась встреча министров иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергея Лаврова и Фейсала бен Фархана Аль Сауда.

В начале встречи глава МИД королевства отметил, что рад встретиться со своим российским коллегой и обсудить ряд важных вопросов.

"Очень рад возможности встретиться с вами сегодня, а также завтра на заседании [форума] Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы обсудить актуальные вопросы и услышать ваши оценки", - цитирует саудовского министра ТАСС.

Напомним, 31 мая Сергей Лавров прибыл с визитом в Эр-Рияд. Завтра он примет участие в совместном министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также проведет двусторонние встречи с главами МИД ОАЭ и Кувейта шейхом.