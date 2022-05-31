Работы по ликвидации свалки в чеченском Гудермесе завершат до конца года благодаря реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Уточняется, что реализация проекта позволит восстановить 5,6 гектара рекультивированных земель и улучшить качество жизни более 55 тыс человек.
В ведомстве отметили, что при проведении работ будут применены современные, экологичные технологии. По данным министерства, на текущий момент подрядная организация вывезла уже более 80 тысяч кубических метров свалочного грунта, передает ТАСС.
Гудермес избавляется от свалки
Работы по ликвидации свалки в чеченском Гудермесе завершат до конца года благодаря реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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