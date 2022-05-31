Гудермес избавляется от свалки 

31 мая. 22:25

Работы по ликвидации свалки в чеченском Гудермесе завершат до конца года благодаря реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Уточняется, что реализация проекта позволит восстановить 5,6 гектара рекультивированных земель и улучшить качество жизни более 55 тыс человек.

В ведомстве отметили, что при проведении работ будут применены современные, экологичные технологии. По данным министерства, на текущий момент подрядная организация вывезла уже более 80 тысяч кубических метров свалочного грунта, передает ТАСС.