Развенчание мифов о пластической хирургии в Турции

1 июн. 2:00

Каждый год около 500 тысяч человек со всего мира приезжает в Турцию для лечения или косметических процедур. См. "Турция стала одним из мировых центров пластической хирургии". Число пациентов продолжает расти, но у многих также возникают вопросы о качестве лечения в стране, его соответствии требованиям, а также удовлетворенности пациентов услугами. Longevita, одна из ведущих компаний, предоставляющих услуги медицинского туризма в Великобритании, проверила, соответствует ли действительности напечатанная в британских таблоидах информация по этому вопросу, пишет турецкая "Сабах".

За последнее десятилетие Турция стала одним из лучших направлений для медицинского туризма. Но за этим успехом стоит огромная ответственность. Longevita изучила некоторые заявления, сделанные в британских СМИ, и обнаружила серьезную дезинформацию.

Одно из озвученных таблоидами заблуждений заключается в том, что в Турции законно проводить операции в учреждениях, для этого не предназначенных. В статье, опубликованной одним из самых популярных британских таблоидов, утверждалось, что "турецкие хирурги могут оперировать хоть в гараже, если захотят". С помощью обычного поиска в Google легко понять, что это неправда. Но стоит услышать мнение опытного специалиста в области клинических исследований, директора Mira Projects Сайесте Бибин: "В Турции хирургические вмешательства, как и условия в операционной соответствуют нормам безопасности здоровья пациентов и универсальному протоколу, установленному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Главное управление институтов здравоохранения имеет право давать лицензии медицинским учреждениям и организациям, а также временно или бессрочно отменять эти разрешения и лицензии при необходимости. Поэтому частные больницы могут работать только с разрешения/лицензии, полученной от администрации в соответствии со статьей 355 Указа Президента. В дополнение к этому требования к частным больницам также были взяты под контроль в соответствии с законодательством о частных медучреждениях, в котором специальная статья посвящена операционным. Медучреждения часто проверяются Инспекционной комиссией Минздрава".

В Турции действуют строгие правила относительно лицензирования помещений для медицинских целей, а также в отношении страховки на случай врачебных ошибок. Одно из сделанных британской прессой заявлений заключалось в том, что турецким хирургам не нужна страховка, чтобы заниматься практикой. Но по закону, все врачи в Турции должны предоставлять страховку. Это называется "обязательное страхование финансовой ответственности" в случае врачебной ошибки, оно предусматривает возмещение материального и морального вреда, а также покрытие судебных издержек врачей, стоматологов и специализированных отделений, работающих в частных или государственных медицинских учреждениях и организациях.

Не всегда легко найти правдивую информацию в СМИ, поскольку довольно часто конкуренты высказывают предвзятое мнение или же предубеждения подпитываются таблоидами. Любое решение о лечении должно приниматься пациентом, получившим достаточное количество информации, поэтому в случае необходимости нужно сосредоточить внимание на авторитетных источниках.

Благодаря тому, что медицинские факультеты Турции вошли в число 500 лучших университетов мира, в стране нет недостатка в хорошо образованных медицинских кадрах. Высококвалифицированные хирурги и полноценные больницы - вот некоторые из причин, по которым медицинские путешественники предпочитают Турцию. Около 50 медицинских учреждений в Турции аккредитованы Объединенной международной комиссией, из них более 90% - больницы. Турция занимает третье место по количеству больниц, аккредитованных Международной молодежной палатой (JCI). За последние два десятилетия количество аккредитованных больниц в стране, специализирующихся на кардиологии, трансплантологии, пластической хирургии и передовой онкотерапии, выросло в геометрической прогрессии. JCI - это некоммерческая организация по аккредитации учреждений в сфере здравоохранения, базирующаяся в США. Это главный критерий для желающих воспользоваться услугами медицинского туризма.

Турция вкладывает значительные средства в систему здравоохранения. По оценкам Statista, к 2020 году общие расходы на здравоохранение в Турции достигнут 233 млрд турецких лир ($14,23 млрд). С 2000 по 2020 год расходы на здравоохранение выросли в геометрической прогрессии, особенно за последние пять лет, когда они увеличились более чем в два раза с 2015 года. Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за последнее десятилетие один из самых значительных темпов роста демонстрировали турецкие больницы, особенно частные. Все медучреждения регулируются и контролируются Министерством здравоохранения, независимо от того, являются ли они государственными или частными.

Еще один важный параметр в оценке качества медицинской помощи - удовлетворенность пациентов. Исследовательская компания Ipsos выяснила, что 32% турецких граждан оценили качество медицинского обслуживания как очень хорошее или хорошее. Среди стран с высоким уровнем дохода, таких как Германия, Франция и Великобритания, этот показатель составляет 39%, 47% и 52% соответственно. Согласно результатам предыдущего опроса, проведенного Ipsos, процент турецких граждан, доверяющих системе здравоохранения своей страны в обеспечении наилучшего лечения, составляет 43%. В США их доля составляет 43% и в Германии - 45%.

В Великобритании есть некоторые проблемы с правилами, касающимися косметических процедур. Там нет никаких правил в отношении услуг, связанных с ботоксом или филлерами, а это означает, что фактически эти услуги может предоставлять любой человек. Правительство Великобритании планирует ужесточить правила, но пока никаких шагов на этот счет предпринято не было. В Турции действуют более строгие правила в отношении нехирургических косметических процедур. Только пластические хирурги, дерматологи и врачи-специалисты могут вводить ботокс и филлеры.

Относительно более инвазивных хирургических процедур в Великобритании пациенты должны быть особенно бдительны, потому что правил также нет. Очень тревожный отчет Национального конфиденциального расследования исходов лечения и смерти пациентов показал, что почти три четверти занятых в этой сфере клиник Великобритании работают практически бесконтрольно. Из отчета следует, что восемь из десяти организаций, предлагающих такие сложные операции, как, например, уменьшение груди, не выполняют их достаточно хорошо, и что треть учреждений даже не дает пациентам "время на подумать" при назначении процедуры. В отчете также указывается, что менее половины операционных были должным образом оборудованы для проведения операций, а каждая десятая клиника фактически прекратила свое существование.

Вот список того, что необходимо проверить, прежде чем приступать к какой-либо процедуре: медицинское образование и степень хирурга, профессиональные полномочия, степень специализации, лицензии и сертификаты, стипендии или курсы повышения квалификации, прохождение специальных учебных курсов, связанных с предлагаемыми процедурами, предыдущая и текущая больничная или клиническая практика. Каждый имеет право задавать необходимые вопросы и запрашивать информацию, когда речь идет о медицинских услугах, и ни один квалифицированный хирург или врач не обидится, если ему зададут эти вопросы.