Объемы экспорта США в Россию сократились более чем на 90%

31 мая. 21:25

Объемы экспорта США в Россию, в том числе высоких технологий, сократились более чем на 90% за период с 24 февраля, сообщила министр торговли США Джина Раймондо.

"Экспорт США в Россию по категориям [товаров], где действует экспортный контроль, включая полупроводники, сократился более чем на 90% с 24 февраля", - сказала представитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов на спецбрифинге.

По ее словам, речь идет о "сокращении экспорта полупроводников и [высоких] технологий более чем на 90%", передает ТАСС.

Уточняется, что американская сторона не видит перспектив преодоления кризиса с поставками полупроводников в течение года, улучшение ситуации ожидается в 2023-24 годах.