Турция требует от США изменить решение по поставкам F-35

31 мая. 19:46

Турция требует от США либо изменить решение по поставкам истребителей F-35, либо вернуть деньги. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Что касается F-35, то Конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью агентству Anadolu.

Напомним, ранее США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. По данным агентства Bloomberg, Турция намерена вернуть членство в программе за прием Швеции и Финляндии в НАТО.