Дагестан будет участвовать во всероссийской акции "Культура донорству"

31 мая. 21:05

Всероссийская акция "Культура донорству" стартует 10 июня в Дагестане, сообщила министр культуры региона Зарема Бутаева.

По ее словам, для активных участников акции будут предусмотрены льготы на посещение музеев и концертов.

"10 июня стартует всероссийская акция "Культура донорству", приуроченная Всемирному дню донора крови. В ней примут участие сотрудники министерства культуры республики и его подведомственных учреждений", - сказала она.

Далее Зарема Бутаева отметила, что выездной бригадой республиканской станции переливания крови будет организован пункт приема крови на центральной площади города Махачкалы. "Для активных участников донорского движения будут предусмотрены льготы на посещение выставок, музеев, концертов, театральных постановок", - приводит слова собеседницы ТАСС.