В ДТП в Ставропольском крае пострадали две велосипедистки

31 мая. 18:58

В Предгорном районе Ставропольском крае 30 мая произошло ДТП с участием грузовой "ГАЗели" и автомобиля Skoda, в котором пострадали две велосипедистки. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

Авария случилась на 37-м км трассы "Минеральные Воды - Кисловодск" примерно в 12:30. Водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Skoda, в результате чего иномарка по инерции наехала на двух велосипедисток.

В ДТП пострадали 18-летняя и 17-летняя спортсменки, жительницы Московской области. Девушек доставили в Ессентукскую больницу, врачи диагностировали у них многочисленные ушибы и травмы головы.

Было установлено, что за рулем "ГАЗели" находился 62-летний местный жители, передает "Интерфакс-Юг".

По факту случившегося ведется проверка.