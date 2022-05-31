Еврокомиссия даст ответ Украине на ее заявку по членству в ЕС в середине июня

31 мая. 18:47

Европейская комиссия в середине июня даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Европейский союз 15 июня. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с польским коллегой Збигневым Рау в Варшаве.

"Мы ожидаем заключение Европейской комиссии по этому вопросу, пока мы его не знаем, оно будет дано 15 июня", - подчеркнула Колонна.

Глава внешнеполитического ведомства также отметила, что место Украины в европейской семье будет обсуждаться на заседании Совета Европы, которое состоится 23-24 июня. "В частности, там будет обсуждаться заявка Украины на признание ее страны кандидатом на вступление в ЕС", - цитирует французского министра РИА Новости.