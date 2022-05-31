Евросоюз до конца года откажется от 92% российской нефти

31 мая. 18:32

Европейский союз к концу 2022 года сократит экспорт российской нефти на 92%. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита Евросоюза, состоявшегося в Брюсселе 30-31 мая.

"Мы договорились о новом пакете санкций... Они должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%...", - цитирует его РИА Новости.

Французский лидер также назвал историческим новый пакет антироссийских санкции. "Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее", - отметил Макрон.