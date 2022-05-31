В Краснодаре заработает первая круглосуточная ярмарка 

31 мая. 18:25

Крупнейшая в ЮФО оптово-розничная площадка "Ярмарка Вкуса" начнет работать по улице Крылатой, 3Б напротив торгово-развлекательного центра OZ Mall в Краснодаре.

"На ярмарке можно будет купить продукцию от местных производителей. На площадке разместиться более 1000 торговых мест", - сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив, что ярмарка будет работать круглосуточно.

Ярмарка оснащена современными и эффективными системами видеонаблюдения, оповещения, системой пожарной безопасности, освещением и охраной.

Также планируется запуск платформы интернет-магазина, что позволит значительно увеличить сбыт местной фермерской продукции.