РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Краснодаре заработает первая круглосуточная ярмарка 

В Краснодаре заработает первая круглосуточная ярмарка 

Крупнейшая в ЮФО оптово-розничная площадка "Ярмарка Вкуса" начнет работать по улице Крылатой, 3Б напротив торгово-развлекательного центра OZ Mall в Краснодаре. 
"На ярмарке можно будет купить продукцию от местных производителей. На площадке разместиться более 1000 торговых мест", - сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив, что ярмарка будет работать круглосуточно. 
Ярмарка оснащена современными и эффективными системами видеонаблюдения, оповещения, системой пожарной безопасности, освещением и охраной. 
Также планируется запуск платформы интернет-магазина, что позволит значительно увеличить сбыт местной фермерской продукции.

1755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version