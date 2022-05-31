Макрон: эффект от санкций против России есть

31 мая. 18:15

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что эффект от введенных против России санкций есть.

Соответствующее заключение французский лидер сделал после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Во-первых, потому, что Украина пользуется большой солидарностью, кроме того, потому, как она противостоит, в том числе, благодаря нашим поставкам вооружений. И да, эффект также есть на российскую экономику и на ее возможности финансировать эту войну", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.