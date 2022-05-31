В Дагестане отремонтируют 200 км дорог

31 мая. 18:05

Ремонт 200 км автомобильных дорог будет проведен в этом году в Дагестане, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"По проекту "Мой Дагестан – мои дороги" в 2022 году планируется провести ремонт и капитальный ремонт на 350 объектах, с общей протяженность 200 километров", - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джанбулат Салавов, передает ТАСС.

Уточняется, что предварительно на этот проект будут выделены субсидии в объеме более 1,6 млрд рублей.