Психологические тестирование школьников продолжится на Ставрополье

31 мая. 20:25

Эксперимент по социально-психологическому тестированию школьников в Ставропольском крае продолжится. Советующее поручение дал губернатор Владимир Владимиров министру образования края Евгению Козюре.

"Важно знать настроение школьников, видеть потенциальные поведенческие риски", - приводит слова главы региона его пресс-служба.

Кроме того, Владимиров обратил внимание на то, что материальная часть работы по обеспечению безопасности в школах в виде охраны и "тревожных" кнопок – обязательная, но не исчерпывающая.