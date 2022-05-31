РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Психологические тестирование школьников продолжится на Ставрополье

Психологические тестирование школьников продолжится на Ставрополье

Эксперимент по социально-психологическому тестированию школьников в Ставропольском крае продолжится. Советующее поручение дал губернатор Владимир Владимиров министру образования края Евгению Козюре.

"Важно знать настроение школьников, видеть потенциальные поведенческие риски", - приводит слова главы региона его пресс-служба.

Кроме того, Владимиров обратил внимание на то, что материальная часть работы по обеспечению безопасности в школах в виде охраны и "тревожных" кнопок – обязательная, но не исчерпывающая.

870 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version