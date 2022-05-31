Франция нацелена на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

31 мая. 17:44

Франция поддерживает позитивную динамику в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в письме, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости республики.

"Пользуясь этой возможностью, еще раз подтверждаю непоколебимую приверженность Франции переговорам по мирному соглашению и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в поздравлении французского лидера, опубликованном пресс-службой президента Азербайджана.

Он заверил, что поддерживает появившуюся в последние месяцы позитивную динамику как в налаживания прямых контактов между Баку и Ереваном на уровне глав МИД, так и в создании двусторонней комиссии по пограничным вопросам.