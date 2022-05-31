Есть ли перспективы у армяно-индийского сотрудничества

На фоне укрепления азербайджано-пакистанских отношений Армения развивает контакты с Индией. Ереван и Нью-Дели активизировали сотрудничество весной 2020 года, когда армянские власти, готовясь к войне с Азербайджаном, решили купить четыре индийских наземных РЛС обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR). Стоимость контракта оценивалась в 40 млн. долларов, причем Армения стала первым известным иностранным заказчиком этой системы.

Осенью прошлого года в Армении побывал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, и, как заявил на днях глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью индийскому порталу WION, страны имеют общие интересы по региональным и международным проблемам: "Мы высоко ценим продолжительную поддержку Индии мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ… Наши министерства обороны установили хорошие связи, и между ними постепенно развивается военно-техническое сотрудничество… В последние годы Индия добилась стремительного прогресса в сфере оборонных технологий и промышленности, что очень интересно для оборонного сектора Армении. Думаю, наши специалисты должны изучить возможности дальнейшего сотрудничества".

Хотя в Индии проживает большая армянская диаспора, а индийские СМИ высказывались в поддержку позиции Еревана в отношении ”геноцида армян” во время Первой мировой войны, по мнению аналитиков Dispatch News Desk News Agency, Нью-Дели не стоит ожидать многого от Армении, состояние экономики которой ухудшается из года в год, растет социальное недовольство, действия премьер-министра Никола Пашиняна не соответствуют ожиданиям населения, его предвыборные обещания не выполняются и турбулентность в политической жизни продолжается.

Для такого военно-политического и экономического гиганта как Индия Армения не представляет интереса с точки зрения военного сотрудничества: ни территориально, ни экономически. Вместе тем, тот факт, что Армения находится в незавидном политическом, социальном, экономическом и военном положении, требует от нее привлечения новых крупных партнеров и новых инвестиций. Армения представляет для Индии интерес главным образом как участница Евразийского экономического союза: в Нью-Дели полагают, что партнерство с ЕАЭС может стать платформой для продвижения собственных товаров. Самой же Армении нечего предложить большому рынку Индии до тех пор, пока она изолирована от всех региональных транспортных и энергетических проектов и по сути не имеет внутреннего производства.

Тем не менее Арарат Мирзоян утверждает, что уже ведется армяно-индийский диалог о сотрудничестве в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", порта Чабахар, а также международного транспортного коридора Персидский залив - Черное море. "Армения считает потенциал и перспективную роль Индии в этом коридоре довольно значимой. В этом плане мы также приветствуем активное вовлечение индийских компаний в программы развития инфраструктуры в Армении", - говорит Мирзоян.

Однако еще в прошлом году руководитель проекта "Россия - Евразия" Михаил Чернов усмотрел в этом процессе отголоски Большой игры, утверждая, что хотя стремление Индии запустить кавказскую ветку коридора "Север-Юг" через иранские порты совпадает с интересами Тегерана по запуску того же маршрута через Армению и Грузию в Европу и Россию, но активизация на этом направлении Нью-Дели подразумевает опосредованное участие Великобритании. "Усиление Индии в регионе - это реализация в том числе и британских планов в отношении Закавказья, России и Европы со всеми нюансами британских интересов и умением работать не напрямую. Процесс реализации британских интересов на [Южном] Кавказе может иметь несколько слоев, в том числе очень опасных для России, связанных с разжиганием войн и конфликтов в Закавказье, включая Южную Осетию, Абхазию и Северный Кавказ", - полагает Чернов.