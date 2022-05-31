В КЧР за сутки не произошло ни одного случая заражения ковидом

31 мая. 19:25

Ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией не выявили за последние сутки в Карачаево-Черкесии, сообщает региональный Оперштаб.

"По состоянию на 11:00 31 мая в Карачаево-Черкесии не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 46 029", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе 12 человек с коронавирусом получают лечение в стационарах, остальные заболевшие лечатся амбулаторно.