Сотрудники исправительного учреждения попали в ДТП в Казахстане

31 мая. 17:15

Один человек погиб и трое получили различные травмы в результате аварии в Восточно-Казахстанской области. Известно, что пострадавшие работали в одном из местных исправительных учреждений.

Правоохранители сообщают, что Toyota, в котором находились четверо сотрудников исправительного учреждения ОВ 156/6, расположенного в селе Половинка, вылетел в кювет и перевернулся на улице Вокзальной.

По факту сотрудниками департамента полиции начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, передает Sputnik Грузия.