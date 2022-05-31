Германия упрощает въезд для граждан Грузии

31 мая. 19:05

Начиная с 1 июня граждане Грузии смогут въезжать на территорию Германии по упрощенным ковид-регуляциям.

По данным посольства Германии в Грузии, в соответствии с новыми правилами, обладателям грузинских паспортов, въезжающим в страну, не обязательно предоставлять справки о перенесенном заболевании, полном курсе вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

"Иметь при себе ковид-документацию необходимо только тем лицам, которые въезжают в Германию из стран, где коронавирус пережил мутацию", - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что Грузия в перечень данных стран не входит.