Государство конфисковало резиденцию бывшего президента Киргизии

31 мая. 16:58

Резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш конфискована государством, рассказали в Фонде управления государственным имуществом (ФУГИ).

"Дом на земельном участке площадью 2,7 га в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области, принадлежащий Алмазбеку Атамбаеву, конфискован и принят в государственную собственность", - цитирует его представителя "Интерфакс".

Он уточнил, что 30 мая сотрудники фонда уже обследовали дом, выяснили, что там есть мебель и инвентарь, в гараже припаркованы машины. Представителям экс-президента предложено освободить помещения в течение трех дней, добавил чиновник.

По его словам, здесь будет открыто "социальное стационарное учреждение для пожилых граждан".

В то же время, председатель партии сторонников Атамбаева "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков заявил, что в резиденции в Кой-Таше власти собираются создать музей памяти преступлений семейно-клановых режимов бывших президентов Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и Сооронбая Жээнбекова и бесплатный образовательно-оздоровительный комплекс для детей.