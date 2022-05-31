Ограничения на покупку наличной валюты в России будут действовать до осени

31 мая. 16:48

Центробанк планирует пока сохранить действующие ограничения на покупку наличной валюты.

"Дополнительные валютные ограничения для граждан по наличной валюте... Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу", - сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

С 20 мая российские банки могут без ограничений продавать гражданам наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. До 9 сентября россияне могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.