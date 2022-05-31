Еще один турецкий банк начал принимать карты "Мир"

31 мая. 16:24

Четвертый крупный банк Турции подключился к приему карт российской платежной системы "Мир", сообщает АТОР.

В конце мая к кредитным организациям Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası, уже принимающим карты "Мир", добавился DenizBank. Об этом сообщил один из его топ-менеджеров Айшенур Хикыркыран.

"Благодаря такой интеграции наши партнеры — торгово-сервисные предприятия – смогут с легкостью получать оплату от российских туристов", - сказал он, отметив, что это поддерживает экономику Турции.

Сеть POS-терминалов DenizBank сейчас насчитывает около 200 устройств в розничных точках, банкоматная сеть тоже большая - 3,5 тыс аппаратов.