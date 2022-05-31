Образовательные учреждения "заминировали" в Махачкале и Дербенте

31 мая. 16:07

В учебные заведения и другие учреждения Махачкалы и Дербента поступили сообщения о минировании, люди были эвакуированы.

Как сообщает пресс-служба администрации Махачкалы, на стационарный телефон гимназии №11 поступил звонок о минировании. Школьников и сотрудников вывели из здания.

Также была проведена эвакуация махачкалинского ЦУМа, территория вокруг этого объекта перекрыта сотрудниками полиции.

В Дербенте эвакуировали людей из здания городской администрации, Колледжа экономики и права, Железнодорожного колледжа и Дербентского коньячного комбината.

В пресс-службе мэрии города отметили, что все объекты обследуют сотрудники правоохранительных органов.