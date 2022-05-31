Отец избил девятилетнего оппонента своего сына в Акмолинской области

31 мая. 15:58

Взрослый мужчина избил чужого ребенка в Косшы (Акмолинская область), об инциденте пишут казахстанские СМИ.

Жители города рассказали, что на детской площадке поссорились двое мальчиков, в конфликт вмешался отец одного из них и нанес побои оппоненту сына. По информации в социальных сетях, он избил ребенка кулаками и ударил его головой об асфальт.

В пресс-службе областного департамента полиции рассказали, что к ним обратилась мать пострадавшего - она попросила принять меры в отношении 40-летнего жителя Косшы.

"30 мая он, находясь во дворе одного из домов города, нанес телесные повреждения ее сыну, 2012 года рождения. Установлено, что между несовершеннолетними детьми, игравшими во дворе, произошла ссора. В результате один из мальчиков обратился к своему отцу. А тот ударил кулаком в область лица, после чего мальчик сообщил родителям", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, она выяснит степень тяжести вреда, нанесенного здоровью ребенка.

Идет досудебное расследование по статье 107 ч. 2 п. 8 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).