Есть ли о чем Путину говорить с Зеленским? Условия мира

Турецкий президент не оставляет попыток стать медиатором между Киевом и Москвой. Недавно он снова провел телефонные переговоры с украинским и российским коллегами. В разговоре с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган указал на необходимость скорейшего достижения мира между Россией и Украиной, "минимизацию негативных последствий войны" и формирование атмосферы доверия. Турецкий лидер напомнил, что готов провести в Стамбуле встречу с участием представителей России, Украины и ООН по вопросу формирования мониторингового механизма.

Со своей стороны, Путин заявил, что готов содействовать вывозу зерна из украинских портов при участии Турции. Российский президент также сообщил, что Москва готова экспортировать большие объемы удобрений и сельхозпродукции, если с РФ будут сняты антироссийские санкции. На переговорах обсуждался также ряд других тем, включая Сирию. Если говорить об Украине, то пока что наиболее вероятным и выполнимым кажется зерновой вопрос. Если Турция договаривается с Россией, то турецкие корабли могли бы вывезти из украинских портов зерно. По оценкам западных стран, там скопилось примерно 20 млн т.

Для Европы и других стран мира такое развитие событие стало бы настоящим облегчением. Ведь на Украину приходится 42% подсолнечного масла на мировом рынке, 16% – кукурузы и 9% – пшеницы. Мировые СМИ уже не один день бьют в набат и предупреждают о надвигающемся голоде. Если удастся реализовать план Эрдогана по зерну, то его авторитет в мире вырастет, в том числе среди заклятых европейских друзей. Но выиграет, на самом деле, не он один, но и Москва. Помогая вывести зерно, российские власти покажут свою озабоченность глобальными проблемами. Такие шаги нужны, если мы хотим сохранения нашего влияния на Ближнем Востоке, в Африке и Египте. Ведь если эти регионы лишатся зерна, то с подачи влиятельных европейских и американских СМИ винить будут именно нас. А это сейчас не нужно.

Сегодня после долгих согласований ЕС наконец договорился о шестом пакете санкций. Он включает эмбарго на российскую нефть, поставляемую морским путем, и отключение Сбербанка от SWIFT. По оценкам Еврокомиссии, до конца года ЕС перестанет покупать до 90% российской нефти. В такой ситуации России нужно сохранять позитивный диалог с другими странами, с Африкой и Азией, ведь недопоставленные в Европу миллионы тонн нефти нужно будет обязательно перенаправить на альтернативные рынки. Имидж, конечно, трудно измерить, но в политике он играет большую роль. Например, именно после российской операции в Сирии монархии Персидского залива стали активнее сотрудничать с РФ. В текущей кризисной ситуации инвестиции из Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии России не помешали бы.

Вернемся к Украине. Второй важный вопрос переговоров Эрдогана с Путиным и Зеленским был связан с проведением встречи украинской и российской делегаций. Эрдогану в идеале хотелось бы организовать личные переговоры Путина и Зеленского. Кстати, об этом же в своей беседе с турецким президентом заявил и украинский президент. О готовности встретиться с Путиным он говорит уже не первый раз, но с каждым разом, кажется, такая встреча становится все более невозможной.

Примерно в конце марта, когда в Стамбуле Эрдоган организовал переговоры двух делегаций, Россия передала свои конкретные предложения Киеву. Они были, надо сказать, весьма сдержанными: признание Крыма российским, признание независимости республик Донбасса, нейтральный статус Украины и неразмещение там иностранных баз. Но тогда украинская сторона отказалась пойти на компромисс. Понадеявшись на западные санкции против России и поставки немецкой военной техники, Украина с апреля вовсе разорвала дипломатический процесс. Украинские политики начали уже мечтать о своей победе, но реальность оказалась совсем иной.

За считанные недели России удалось почти полностью выйти на границы Луганской Народной Республики, взять Мариуполь и сломить сопротивление на "Азовстали". Российские военачальники начали заявлять о коридоре в Приднестровье, а в Херсоне установилась пророссийская администрация. Теоретически сейчас Россия могла бы провести переговоры, но условия мира будут выглядеть гораздо жестче, чем в конце марта. Вероятно, теперь уже Москва не остановится на Донбассе, а потребует независимости Херсона или вовсе присоединит его к Крыму. Не исключено обсуждение свободного прохода в Приднестровье и частичная отмена санкций Запада против России.

Учитывая, что Зеленский не рискнет пойти на уступку Херсона, а ЕС – на снятие санкций, перемирие и мир становятся почти нереальными, но не невозможными. Когда Киев сможет найти общий язык с Москвой, сказать трудно. Ясно одно, Анкара будет делать максимум, чтобы мир наступил как можно скорее.