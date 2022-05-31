Российскому автотуризму проложили свыше 130 новых маршрутов

31 мая. 15:45

Ростуризм составил 133 автомобильных маршрута для путешествий по стране, в том числе по Золотому кольцу, Крыму Кавказу.

"Наша страна настолько большая и разнообразная, везде хочется побывать. Автомобиль – самый простой и удобный способ для путешествия с семьей или с друзьями. Мы сформировали более ста тридцати автомаршрутов, ознакомиться с которыми можно на портале Ростуризма Russia.Travel", – сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Ростуризме указали, что востребованность автомобильных путешествий среди россиян. Этим летом на машине, согласно данным ВЦИОМ, отправятся в отпуск 24% опрошенных, а Росстат сообщает, что автопутешествия выбирает каждый третий.

Российские автотуристы предпочитают отдыхать в глэмпингах на территории заповедников, совершать экскурсионно-познавательные поездки и гастротуры.