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Российскому автотуризму проложили свыше 130 новых маршрутов

Российскому автотуризму проложили свыше 130 новых маршрутов

Ростуризм составил 133 автомобильных маршрута для путешествий по стране, в том числе по Золотому кольцу, Крыму Кавказу.

"Наша страна настолько большая и разнообразная, везде хочется побывать. Автомобиль – самый простой и удобный способ для путешествия с семьей или с друзьями. Мы сформировали более ста тридцати автомаршрутов, ознакомиться с которыми можно на портале Ростуризма Russia.Travel", – сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Ростуризме указали, что востребованность автомобильных путешествий среди россиян. Этим летом на машине, согласно данным ВЦИОМ, отправятся в отпуск 24% опрошенных, а Росстат сообщает, что автопутешествия выбирает каждый третий.

Российские автотуристы предпочитают отдыхать в глэмпингах на территории заповедников, совершать экскурсионно-познавательные поездки и гастротуры.

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