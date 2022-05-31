Байден придумал план борьбы с инфляцией

31 мая. 15:41

Президент США Джо Байден поделился своим планом борьбы с инфляцией, в нем говорится об отведении ключевой роли в этом вопросе Федеральной резервной системе, снижении нагрузки на семьи во время экономической нестабильности и сокращении дефицита бюджета.

В своей статье для издания Wall Street Journal он сообщил, что верная политика поможет американской экономике перейти от восстановления к стабильному росту, но нужно снизить инфляцию.

"Мой план состоит из трех частей. Первая - ФРС несет основную ответственность за контроль инфляции. Вторая - нам нужно принять все меры, чтобы сделать вещи более доступными для семей в этот период экономической нестабильности и со временем повысить производственную способность нашей экономики. Третья - нам нужно снизить федеральный дефицит бюджета, что поможет снизить ценовое давление", - цитирует его РИА Новости.

Американский лидер отметили, что готов работать с теми, кто будет готов к открытым и честным обсуждениям для поиска решений для американцев.