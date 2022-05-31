Дети и подростки завтра смогут бесплатно сходить в музеи в Самаркандской области

31 мая. 15:41

В Международный день защиты детей объекты культурного наследия и музеи в Самаркандской области будут бесплатными для посетителей до 18 лет, такое сообщение распространила пресс-служба Главного управления туризма и культурного наследия региона.

В число легендарных достопримечательностей древнейшего города, расположенного в центре Великого шелкового пути, - древний Афросиаб, Мараканда, площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечети Биби-ханум и Хазрат-Хызр, а также обсерватория Улугбека, передает Sputnik Узбекистан.