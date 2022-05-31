Армянскому депутату сломали ребро на акции протеста в Ереване

31 мая. 15:26

Депутат Национального собрания от националистической фракции "Армения" Артур Казинян получил перелом ребра после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване накануне. Об этом пишут армянские СМИ.

"Нам стало известно, что Казинян сегодня отправился на медобследование, где врачи сообщили, что у него перелом ребра. В беседе с нами депутат подтвердил, что находится в больнице, врачи посоветовали оставаться в клинике, поскольку выявлен перелом ребра", - передает издание "Жоховурд".

Напомним, накануне между участниками акции протеста и полицией вспыхнули столкновения у одного из зданий правительства, где расположен ряд министерств. В результате полицейские доставили в отделения 111 человек.