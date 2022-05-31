Конкурс "Новая Волна" в Сочи перенесли на 2023 год

31 мая. 15:19

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" не состоится в Сочи этим летом, мероприятие перенесли на 2023 год.

"Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" сообщает о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год", - сообщили организаторы в официальной группе во "ВКонтакте".

Музыкальный конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года, участие в нем принимают российские и зарубежные звезды, а также талантливые молодые артисты.

"Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран", - объяснили организаторы.