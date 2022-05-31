Четверо дагестанцев ответят в суде за участие в экстремистской организации

31 мая. 15:14

Четверо жителей Дагестана подозреваются в участии в запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар", сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Уголовное дело об участии в деятельности запрещенной организации в отношении четырех мужчин возбуждены по материалам УФСБ и МВД по республике.

По данным следствия, с 2008 года по апрель 2017 года подозреваемые приняли участие в деятельности "Нурджулар". Они участвовали в собраниях по изучению идеологических источников этой экстремистской организации.