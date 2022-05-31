СМИ сообщили о поэтапном введении Евросоюзом эмбарго на российскую нефть

31 мая. 15:11

Запрет Европейского Союза на импорт сырой нефти из России начнет действовать через шесть месяцев после официального вступления в силу санкций против российской нефти, об этом рассказали западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

На отказ от российских нефтепродуктов после принятия санкций дается восемь месяцев.

Таким образом, по их данным, эмбарго на нефтяной импорт из России в ЕС будет вводиться поэтапно, пишет "Интерфакс".

Напомним, этой ночью главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали эмбарго на две трети поставляемой из России нефти: новый, шестой пакет антироссийских санкций будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, кроме (временно) сырой нефти, поставляемой по трубопроводу.