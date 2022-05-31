МЭА: начался беспрецедентный энергетический кризис

31 мая. 15:09

Нынешний мировой энергетический кризис будет масштабнее и длительнее, чем нефтяные кризисы прошлого века, сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью изданию Spiegel.

"У нас было два энергетических кризиса в середине 1970-х и несколько лет спустя. Но тогда все было связано с нефтью. Теперь у нас есть нефтяной кризис, газовый кризис и кризис электроэнергии одновременно", - отметил он.

По его словам, до спецоперации "Россия была краеугольным камнем глобальной энергетической системы: крупнейшим в мире экспортером нефти, крупнейшим в мире экспортером газа, ведущим поставщиком угля".

"Этот энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов. И, вероятно, продлится дольше", - заявил глава МЭА.