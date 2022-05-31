Автобус с туристами из России перевернулся в Турции

31 мая. 14:55

В турецкой провинции Анталья перевернулся экскурсионный автобус, в котором находились 13 российских путешественников, сообщает агентство DHA.

"Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских туристов, потерял управление и врезался в опору линии электропередачи. В результате пострадали 11 туристов и водитель", - пишет издание.

По данным агентства, к месту происшествия прибыли врачи, полицейские и пожарные. Раненых доставили на машинах скорой помощи в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике. Некоторым туристам помощь была оказана на месте.

Стоит добавить, что автобус повалил два дерева и фонарный столб на разделительной полосе. Трасса Кумлуджа - Финике была частично закрыта после инцидента. Но движение по дороге вновь было открыто после того, как автобус эвакуировали.