Главврач больницы стал фигурантом уголовного дела в Пятигорске

31 мая. 14:54

Уголовное дело открыто в отношении главврача и начальника отдела закупок городской клинической больницы Пятигорска - их подозревают в получении взятки, такое сообщение распространила пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

"В 2018-2021 годах подозреваемые получили от руководства фирмы "Флорес" взятки на сумму более 1,2 млн рублей, обеспечивая приоритетные возможности для организации и ее аффилированных лиц при заключении госконтрактов на поставку медоборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Как установило следствие, в результате компания получила преимущественные условия для получения прибыли.

Дело было открыто по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Руководитель фирмы "Флорес" также стал фигурантом уголовного дела по факту дачи взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ ).