В правительстве считают, что цены на российские ценные бумаги стабилизируются в течение двух лет

31 мая. 14:45

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что временный порядок выкупа собственных акций на бирже необходимо продлить на два года, за это время ситуация на рынке ценных бумаг должна стабилизироваться.

Премьер напомнил, что правительство ввело порядок, дающий возможность выкупа акций на фоне волатильности на фондовом рынке. "Он действует до конца августа и дает компаниям возможность держать свои акции не более одного года. Теперь мы предлагаем увеличить этот срок до двух лет, в течение которых ожидается окончательная стабилизация биржевых цен", - заявил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.