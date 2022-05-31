Работники "скорой" протестуют у Минздрава в Тбилиси

31 мая. 14:40

Работники скорой помощи проводят акцию протеста у здания Минздрава в Тбилиси, они требуют поднять им зарплату на 100%.

Как сообщает Sputnik Грузия, врачи, медсестры и водители также заявляют о необходимости достойных условий труда.

"От наших акций не пострадают жители Тбилиси. Мы будем выезжать на вызовы как и раньше. А на акции будут выходить те, кто в этот конкретный день не работает", - поведал один из водителей, Темур Гургенидзе.

Участники акции рассказали, что Минздрав разработал пилотный проект: вместо повышения зарплат он предполагает переход на 12-часовой рабочий день вместо 24-часового (сутки через трое).

Медики недовольны и отменой ежемесячных надбавок в размере 500 лари (около $165), введенных в период пандемии коронавируса.