Очередную финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане

31 мая. 14:28

Финансовую пирамиду Sincere Systems, действовавшую под видом маркетинговой компании в сфере инвестиций, ликвидировали в Нур-Султане. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

В отношении ее должностных лиц ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору, передает Sputnik Казахстан.

Никаких деталей ведомство в интересах следствия не сообщает.

В агентстве попросили откликнуться тех, кто столкнулся с деятельностью Sincere Systems.