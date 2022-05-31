Талибы перенесут столицу Афганистана?

31 мая. 14:26

Запрещенное в России движение "Талибан" перенесет столицу Афганистана в Кандагар, сообщил бывший вице-президент республики Амрулла Салех.

"Талибы хотят перенести столицу Афганистана в Кандагар без какого-либо предварительного уведомления", - цитирует политика ТАСС.

По его словам, "Талибан" намерен сделать Кабул административной столицей и изолировать его от политической напряженности и антиправительственных выступлений.

Также Салех заявил, что талибы планируют организовать в Кандагаре Верховный совет улемов, который будет иметь право назначить нового лидера движения после смерти руководителя группировки Хибатуллы Ахундзады. Кроме того, совет сможет направлять своих ставленников в провинции, где они будут представлять высшую политическую и религиозную власть.