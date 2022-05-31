Пять пляжей под Туапсе удостоились "Синего флага"

31 мая. 14:20

Синие флаги Ростуризма получили пять пляже Туапсинского района.

Первая категория, о которой свидетельствует синий флаг, присвоена пляжам, принадлежащим здравницам в селах Небуге, Дедеркое, Ольгинке, в бухте Инал, и одному муниципальному пляжу в поселке Новомихайловском.

Всего сертификацию Ростуризма на курорте прошли 11 пляжных территорий. Пляжи пансионатов в Небуге, Шепси и двух санаториев в Ольгинке получили зеленый флаг, а ведомственный пляж в Шепси и муниципальный в Джубге удостоены желтого флага, то есть им присвоена третья категория.

В Туапсинском районе на синий флаг также претендует пляж гостиничного комплекса в Небуге.

Отметим, что в Сочи синий флаг Ростуризма присвоен уже 23 пляжным территориям.