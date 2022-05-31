Минздрав Казахстана: эпидемии холеры на границе с Россией нет

31 мая. 14:01

Информацию о вспышке холеры в приграничных с Казахстаном регионах России опровергли в министерстве здравоохранения республики.

"Эпизодически регистрируются завозные случаи холеры. За 2017 и 2018 годы были зарегистрированы по 5 завозных случаев холеры от приезжих туристов. В 2019 году – 4 завозных случая от казахстанских туристов, приехавших из Индии. В 2020-2022 годах завозных случаев холеры не зарегистрировано", - сообщили в комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что местных случаев холеры не регистрируется в течение последних 10 лет.