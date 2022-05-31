Инфляция в Европе достигла рекордных отметок

31 мая. 13:57

В 19 странах еврозоны годовая инфляция в мае ускорилась до рекордных 8,1% с 7,4% в апреле, сообщает Евростат.

Опрошенные сайтом DailyFX аналитики говорили о возможном ускорении показателя, но только до 7,7%.

В мае 2021 года в еврозоне зафиксировали инфляцию в 2% годовых.

Лишь за текущий май потребительские цены в еврозоне возросли на 0,8%. При это аналитики говорили о том, что показатели сохранятся на уровне апреля в 0,6%.

Стоит добавить, что базовая годовая инфляция ускорилась до 3,8% с 3,5% месяцем ранее.