Сеть магазинов "Магнит" начала поставки дагестанской продукции

31 мая. 13:51

Сеть супермаркетов "Магнит" заключила договора с более чем 20 производителями сельскохозяйственной продукции Дагестана, которые планируют поставлять на прилавки свои овощи, фрукты, колбасные и молочные изделия, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В торгово-закупочной сессии приняли участие более 10 сельхозтоваропроизводителей Дагестана… На сегодняшний день у ПАО "Магнит" заключены договоры с более чем 20 дагестанскими сельхозтоваропроизводителями", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Дагестанская продукция вызывает интерес у крупных торговых сетей, в том числе за пределами республики.

"На сегодняшний день дагестанские сельхозпроизводители активно сотрудничают с сетью, и мы видим потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия, продвижения наших брендов не только внутри республики, но и за ее пределами. Мы хотим, чтобы наши производители были представлены в других регионах", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбия Аджекова.

В супермаркетах сети дагестанскими производителями больше всего представлены мясная гастрономия, замороженная продукция, мучные и кондитерские изделия, а их поставщиками являются как крупные аграрные предприятия "Кизлярагрокомплекс" и "Кизляр Урицкий мясокомбинат", так и индивидуальные предприниматели республики, занятые в сельском хозяйстве.