Минимальная зарплата и прожиточный минимум в Москве вырастут на 10% с 1 июня

31 мая. 13:45

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату и прожиточный минимум в городе на 10%.

"С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января сего года (21 371 рублей)", - сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства столицы.

Кроме того, с 1 июня в столице на 10% будет увеличен прожиточный минимум: на душу населения - 20 585 рублей; для трудоспособного населения - 23 508 рублей; для пенсионеров - 15 410 рублей; для детей - 17 791 рублей.

Решение принято в рамках пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления.