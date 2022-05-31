Лайнеры "Азимута" начали полеты из Астрахани в Баку

31 мая. 13:36

Российская авиакомпания "Азимут" накануне, 30 мая, выполнила первый авиарейс по маршруту Астрахань- Баку и обратно, - сообщает сайт авиаперевозчика.

Полеты выполняются по понедельникам и пятницам по следующему расписанию: вылет из Астрахани - в 12:45, посадка в Баку - в 14:10; вылет в обратном направлении - в 15:10, прибытие в Астрахань - в 16:40. Для каждого аэропорта время указано местное, - передает "Интерфакс".

Также в Баку авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы из Минеральных Вод и Сочи.

Напомним, российская авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.