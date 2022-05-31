Медведев: у российского правительства нет счетов и значимых интересов за границей

31 мая. 13:36

Непонятно, кого на самом деле хотел наказать Запад санкциями, ведь ни у кого из российской власти нет ничего за границей, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они все-таки направлены. Кого все-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать", - написал он в Telegram-канале.

Медведев признал, что санкции ударили по представителям крупного бизнеса из России, они "понесли значительные по суммам издержки", "лишились заграничного имущества".

"Но признаемся по-честному – для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам", - считает зампред Совбеза.

"Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России", - заключил Медведев.