СМИ: США проиграли в экономической войне с Россией

31 мая. 13:25

Экономическая агрессия, которую США направили против России и Китая, оказалась бессмысленной и обернулась для Америки провалом, - заявил автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

Расчет американских политиков на "тотальные санкции" не сработал из-за непонимания устройства России, в ответ на западные санкции сосредоточившей все силы на строительство национальной экономики.

"США не смогли приструнить другие страны. Они не сумели заставить развитые европейские экономики во главе с Германией ввести энергетические санкции, да и ограничения, коснувшиеся зерна, судя по всему, будут сняты. Им не удалось убедить Саудовскую Аравию сотрудничать с ними в контроле над энергетическими рынками. У них не получилось "заблокировать" крупных покупателей, таких как Китай, Индия, Южная Корея и Турция", - напомнил Гюллер, передает РИА Новости.

Из-за собственных инициатив Вашингтон сам оказался в сложной финансовой ситуации. "Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на полтора процента, хотя в стране ожидался ее рост на 1,1%. В США бьет рекорды инфляция, выросшая с 7,9% в феврале до 8,5% в марте - превысив ожидания, она достигла 40-летнего максимума. А Федеральная резервная система США в начале этого месяца повысила ключевую процентную ставку до одного процента годовых", — отмечается в статье.

А вот российские доходы от продажи энергоресурсов в этом апреле выросли наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, несостоятельность западных санкций продемонстрировал и рубль, - отметил Гюллер..

С начала года рубль прибавил 30% относительно доллара и достиг самой высокой отметки за последние четыре года, - заключил автор публикации.