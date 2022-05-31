Из Москвы в Баку будет летать еще одна авиакомпания

31 мая. 13:13

Авиакомпания "Северо-Запад" с 6 июня начнет совершать рейсы в Баку из аэропорта Жуковский.

"Международный аэропорт Жуковский и авиакомпания "Северо-Запад" объявляют об открытии авиасообщения по маршруту Жуковский - Баку - Жуковский. Первый рейс в столицу Республики Азербайджан состоится 6 июня", - сообщила пресс-служба авиагавани.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время в пути составит три часа и пять минут. Вылет из Жуковского - в 16:00, из Баку - в 21:35, время указано местное.

Маршрут будут обслуживать вместительные и современные лайнеры Airbus A321neo.