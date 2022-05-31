На Кубани к нормальному режиму работы вернулись семь больниц

31 мая. 13:07

Улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом позволило вернуть к нормальной работе еще семь медицинских организаций региона, - сообщает пресс-служба краевой администрации.

"За последний месяц в крае из-за улучшения эпидситуации удалось перепрофилировать более 1 тыс ковидных коек. Были закрыты инфекционные госпитали на базе городской больницы №3 Краснодара и краевой клинической больницы №2, а также Ленинградской, Тихорецкой, Крымской, Лабинской и Усть-Лабинской центральных районных больниц. Все они вернулись в штатный режим работы", - рассказала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская, передает "Интерфакс".

В полтора раза снизилась и нагрузка на службу скорой помощи: лишь 400 из ежедневных 4,5 тыс вызовов - к пациентам с симптомами COVID-19, тогда как в конце февраля, в пик заболеваемости, было по 7,5 тыс в сутки, и каждый третий касался коронавируса, - добавили в пресс-службе.

Пока в регионе продолжают работать шесть госпиталей для больных с коронавирусом, в которых развернуто 390 коек, треть из них свободны.