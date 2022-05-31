Карты "Мир" начнут работать в Египте до конца 2022 года

31 мая. 12:54

Власти Египта обещают к зиме сделать так, чтобы россияне на отдыхе в стране могли расплачиваться картами "Мир".

"Правительство (Египта) уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", либо проводить оплату за услуги в рублях, через карту, или снять наличные. Это вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится... Думаю, что к зиме", - сообщил заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид.

Напомним, Tez Tour в конце мая запустил собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх и в Хургаду из аэропорта "Внуково".